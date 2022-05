Bărbat din Dorohoi, la un pas de moarte, după ce a mâncat o înghețată! A făcut edem laringian Un barbat din Dorohoi, județul Botoșani, a ajuns in stare critica la spital dupa ce a mancat o inghetata si i s-a umflat gatul atat de tare incat a fost in pericol sa se sufoce, relateaza Monitorul de Botoșani. In varsta de 48 de ani, barbatul a ajuns la spital acuzand ca simte ca se sufoca si respira tot mai greu. Acesta le-a spus medicilor ca mancase o inghetata, dupa care a inceput imediat sa se sufoce. Apropiatii au apelat serviciul 112 si barbatul a fost transportat la Urgențe, unde in scurt timp a intrat in stop respirator, din cauza inflamarii foarte puternice a cartilajului tirod, mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Dorohoi a ajuns in stare critica la spital dupa ce a mancat o inghetata si i s-a umflat gatul atat de tare incat nu putea respira. In varsta de 48 de ani, barbatul a ajuns la spital acuzand ca simte ca se sufoca si respira tot mai greu. Acesta le-a spus medicilor ca mancase o inghetata,…

- Un barbat de 52 de ani, din Botosani, a murit in spital, dupa ce a provocat un accident grav in urma cu doua saptamani. Acesta se afla la volanul unui autoturism marca Hyundai, impreuna cu un alt barbat de 44 de ani. Accidentul a avut loc pe data de 19 martie, cand autoturismul in care se aflau cei…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei incurajeaza preotii care au disponibilitatea necesara si care indeplinesc conditiile sa se inscrie la un concurs de a activa ca preoti grad II in cadrul Sectiei Obstetrica-Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgente „Mavromati" din Botosani. Sectia functioneaza ca singura…

- Apelul la 112 a fost facut de catre un vecin al acestuia in momentul in care l-a gasit inconștient.Barbatul obișnuia sa consume cantitați mari de alcool, iar in casa in care locuia nu avea niciun sistem de incalzire.O echipa de medici s-a deplasat de urgența la fața locului și l-a gasit pe acesta cu…

- Explozia prețurilor pune in pericol funcționarea celui mai mare spital din Vrancea. Spitalul Județean de Urgența Sf. Pantelimon din Focșani se confrunta cu sincope in a asigura proteinele (carne, oua, mezeluri) necesare in alimentația bolnavilor internați. Anunțul a fost facut de consilierul județean…

- Sambata, 26 februarie, la ora 16.23, polițiștii Secției 2 Politie Rurala Bogdan Voda au fost sesizați prin apel la 112 de catre un barbat din Șieu, cu privire la faptul ca trei persoane necunoscute au patruns in locuința sa și au sustras un telefon mobil. In urma deplasarii la fata locului a fost identificat…

- In județul Vrancea, in data de 25 februarie 2022, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 262 persoane in carantina la domiciliu; 307 persoane in izolare la domiciliu; 96 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 10 persoane sunt internate la ATI,…

- O femeie, de 44 de ani, și-a pierdut viața, noaptea trecuta, și alte doua sunt grav ranite, dupa ce au fost atacate cu un cuțit de un barbat de 45 de ani, in satul Horlaceni, comuna Sendriceni, din apropiere de Dorohoi.Agresorul este fostul soț al femeii care a murit. La spital, in stare grava, au ajuns…