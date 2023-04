Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 11 martie 2023, polițiștii din Cugir au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 21 de ani, din comuna Mihalț, județul Alba, care locuiește fara forme legale in Cugir și care este banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat, fapta sesizata poliției la data de 19 noiembrie…

- Un barbat de 25 de ani, din comuna Agaș a fost reținut de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, fiind banuit de savarșirea infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fara drept. Acesta a fost introdus in Arestul I.P.J.Bacau. La data de 03 martie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului…

- O femeie a fost atacata și jefuita pe strada la Timișoara. Potrivit Inspectoratului județean de Poliție Timiș, La data de 26.02.2023, polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara au reținut un barbat in varsta de 35 de ani banuit de talharie. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare…

- Polițiștii din Targu Mureș au reținut o femeie din Jucu, județul Cluj, și o femeie din județul Mureș, banuite ca au batut și talharit un batran de 79 de ani.Polițiștii de investigații criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș au identificat și reținut doua femei, de 48 de ani, din Jucu, județul…

- Polițiștii de la Secția 7 din București au pus in aplicare un mandat de aducere, emis pe numele unui barbat, in varsta de 27 de ani, banuit ca ar fi sustras dintr-o locuinta 4.750 de lei.

- A jefuit un batran, imediat, polițiștii l-au prins pe hoț, totul s-a intamplat dis de dimineața, cazul a fost facut public de catre Poliția Romana. Hoțul a furat suma de 60.000 de lei, bani care au fost recuperați de catre polițiști. ” Tura de dimineața a colegilor noștri, Sorin, Cosmin și Catalin din…

- Autoritatile germane au anuntat miercuri arestarea unui sarb de 31 de ani suspectat ca a ucis cel putin trei femei in varsta, in localitatea Schwabisch Hall, in sud-vestul Germaniei. Inca nu se cunosc motivele, dar barbatul a fost reținut de polițiști, la scurt timp dupa ce a incercat sa ucida o a patra…

- Un profesor de la o scoala din mediul rural din judetul Prahova a fost agresat de tatal unui elev, care il acuza ca i-a batut fiul. O alta profesoara a depus sesizare la Politie in urma celor intamplate, parintele agresor fiind retinut pentru 24 de ore. Victima este profesor la o scoala din comuna Cerasu,…