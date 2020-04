Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 60 de ani, din localitatea Aiudu de Sus a fost trimis in judecata pentru tentativa de omor dupa ce a lovit cu un briceag, in zona inimii, un consatean. Fapta s-a petrecut in 21 februarie, in jurul orei 21.00, iar incuplatul. A.Vasile se afla sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit…

- Magistratii Sectiei a II a civile din Tribunalul Constanta au stabilit cel de al 62 lea termen de judecata in dosarul privind falimentul echipei de fotbal Farul Constanta Cauza se va afla din nou in atentia magistratilor pe data de 18 mai. Conform portalului instantelor de judecata, dosarul 6194 118…

- Tanarul de 23 de ani din satul Iresti, comuna Vidra, care la inceputul acestui an si-a omorat fratele mai mare, a fost trimis in judecata pentru omor. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Vrancea si urmeaza sa treaca prin faza de Camera Preliminara. Ancheta a scos la iveala faptul ca omorul…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului Daniel L., pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Dosarul a fost trimis trimis spre solutionare Tribunalului Constanta. Primul termen in faza camerei preliminare…

- Tribunalul Constanta a dispus inceperea judecatii in dosarul in care politistul constantean Tiberiu Petrovici, lucrator de politie din cadrul Politiei Statiunii Mamaia, este acuzat ca l a agresat pe avocatul Adrian Gheorghita, din Baroul Constanta. Decizia Tribunalului Constanta este definitiva.Dosarul…

- Azi, la Curtea de Apel Bucuresti ar fi trebuit sa aiba loc loc un nou termen de judecata in dosarul privind achizitia de catre Ministerului Apararii Nationale a patru corvete multifunctionale. Sedinta nu s a mai tinut, avand in vedere protestul judecatorilor in raport de modificarea legislativa privind…

- Ciobanul cuțitar din comuna Matei a fost trimis recent in judecata de procurorii bistrițeni sub acuzația de tentativa de omor, dupa ce in decembrie anul trecut l-a injunghiat pe un coleg de stana, in urma unei altercații. In ziua de Moș Nicolae a anului trecut, doi ciobani din comuna Matei – unul din…