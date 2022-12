Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 74 de ani a fost lovit mortal de un tren, vineri dimineața, in apropierea stației Clujana din Cluj-Napoca. Traficul feroviar a fost restricționat. „Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca fac cercetari sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpa, dupa…

- Un barbat a fost lovit mortal de un tren, vineri dimineața, in apropierea stației Clujana din Cluj-Napoca. Traficul feroviar a fost restricționat, informeaza Mediafax. Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca fac cercetari sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpa, dupa…

- Grav accident rutier in raionul Orhei. Un barbat de 54 de ani a fost lovit mortal de o masina, inmatriculata in Ucraina. S-a intamplat in localitatea Peresecina, in jurul orei 17:00. La volanul automobilului se afla un barbat.

- Un barbat care traversa regulamentar o strada a fost lovit de un TIR in aceasta dimineața, informeaza Infotrafic. Accidentul a avut loc in localitatea Țuțulești din județul Valcea. Victima este in stare grava. Medicii sosiți la fața locului efectueaza manevre de resuscitare.

- Doua fete in varsta de 11 si 16 ani, care traversau o strada din Turda, judetul Cluj, pe trecerea de pietoni, au fost accidentate, miercuri seara, de o masina condusa de un barbat de 85 de ani, informeaza News.ro. Accidentul a avut loc miercuri seara, pe strada Avram Iancu din municipiul Turda. ”Din…

- Un barbat de 63 de ani a murit, in aceasta seara, dupa ce a fost lovit de o masina. Accidentul a avut loc la ora 20,10, pe Calea Buziasului, iar potrivit primelor informatii, barbatul decedat traversa strada printr-un loc nepermis. Potrivit IPJ Timis, un barbat, in varsta de 45 de ani, a condus un autovehicul…

- Șoferul care circula pe Splaiul Unirii, dinspre bulevardul Șincai catre Șoseaua Mihai Bravu, a lovit doi pietoni, iar unul a murit, a informat Brigada Rutiera, marți, 18 octombrie.Accidentul a fost semnalat la ora 11.16, prin numarul de urgența 112. „In urma accidentului de circulație, unul dintre pietoni…

- Un barbat aflat intr-un scaun cu rotile electric a fost lovit mortal, la o trecere la nivel cu calea ferata, de locomotiva unui tren care circula pe relația Cluj-Napoca - Sighetu Marmației.Teribilul accident a avut loc marți seara la o trecere la nivel cu calea ferata din Sighetu Marmației, județul…