Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 24 mai 2022, in jurul orei 23.00, polițiștii din Ocna Mureș, impreuna cu polițiștii Secției 4 Politie Rurala Ocna Mureș au depistat un barbat de 52 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Digului din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina permis…

- Ieri, 20 mai 2021, in jurul orei 10.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu au depistat un barbat de 35 ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un moped pe raza localitații Valea Vințului, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de mopedist, cercetarile…

- Duminica, 2 mai 2021, in jurul orei 22.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au depistat un barbat de 38 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Bucerdea Vinoasa, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…

- Ieri, 6 aprilie 2021, in jurul orei 16.45, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un barbat de 32 ani, din Sebeș, in timp ce conducea, pe strada Baltareț din comuna Unirea, un motoscuter neinmatriculat, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…

- Ieri, 6 aprilie 2021, in jurul orei 13.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat de 66 de ani, din comuna Ceru Bacainți, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fara ca autoturismul…

- Ieri, 5 aprilie 2021, in jurul orei 15.00, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat de 32 de ani, din comuna Ceru Bacainți, in timp ce conducea, pe raza comunei, un tractor neinmatriculat și fara sa dețina permis de conducere, pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Ieri, 5 martie 2021, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Saliștea Deal, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 34 de ani, din localitate. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul…

- Ieri, 3 martie 2021, in jurul orei 12.00, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un barbat de 30 de ani, din localitatea Ciumbrud, in timp ce conducea un tractor, pe raza comunei, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…