Joi, 2 martie 2023, in jurul orei 09.50, polițiștii Postului de Poliție Cetatea de Balta, in timp ce acționau pe DJ 142 K, in afara localitații Tatarlaua, au depistat un barbat de 50 de ani, din comuna Bazna, județul Sibiu, in timp ce conducea un tractor neinmatriculat și avand permisul de conducere suspendat. Fața de […]