- DUREROS….Ecaterina Giangu, de 8 ani, din comuna vasluiana Ivanesti, si-a luat zborul din imbratisarea parintilor, catre bratele lui Dumnezeu. Ecaterina va ramane o poveste despre inocenta, curaj, perseverenta, despre bunatate si creativitate. Poate ca dorinta ei de a calatori a trecut dincolo de calatoriile…

- Un barbat din municipiul Vaslui a fost dat disparut astazi, in condițiile in care nu se mai știe nimic de el de aproape trei luni de zile. La data de 22 mai 2023, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a fost sesizat cu privire la faptul ca Ciurariu Dorin, in varsta de 43 de ani, din […] Articolul…

- UPDATE: Un salariat al Primariei Ciocani ne-a relatat ca femeia ucisa de soțul ei, Catalin Rusu, de 50 de ani, era deseori batuta de acesta. Amandoi au lucrat in București și de ceva timp s-au refugiat la casa parinteasca a lui Catalin Rusu, din comuna Ciocani. Nici unul nu avea serviciu, dupa cum relateaza…

- HAIDUC… Infracțiuni in lanț savarșite de un barbat in varsta de 53 de ani, din comuna Vulturești, care la inceputul acestei luni și-a batut concubina, apoi a deposedat-o de bijuteriile in valoare de aproape 5.000 de lei. La cateva ore dupa ce polițiștii i-au interzis sa se mai apropie de victima lui,…

- BRUTE… Banuit ca ar fi ucis cu intenție un caine, un barbat din satul Emil Racovița, comuna Danești, a fost reținut de polițiștii vasluieni de la protecția animalelor. Acesta este cercetat și pentru savarșirea infracțiunii de “ranirea cu intenție a animalelor” dupa ce impreuna cu un unchi de-al sau,…

- TUPEU… Doi barbati si o femeie, beti si nervosi, au facut ieri un scandal de pomina la „Cabanuta”, un bar din municipiul Husi, situat in proximitatea semaforului! Angajatii localului au vrut sa ii dea afara pe clientii recalcitranti, dar pentru ca nu au putut cu vorba buna, au sunat la 112. Cand un…

- BATAUȘI… Doi barbați, tata și fiu, au fost reținuți de polițiștii Secției 6 Poliției Rurala Negrești, banuiți de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Oamenii legii au probat activitatea infracționala a doi barbați de 41 și 19 ani, din comuna…