Stiri pe aceeasi tema

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 20:15, intre localitațile Livada și Gherla. Din primele informații, un barbat de aproximativ 50 de ani a fost lovita de tren. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit o ambulanța de la Gherla, pompierii din cadrul Detașamentului…

- In aceasta dupa-amiaza polițiștii din cadrul Secției Regionale Poliție Transporturi – Brașov au fost sesizați despre faptul ca un barbat ar fi fost accidentat de un tren, eveniment produs in apropierea strazii Minerva, din municipiul Brașov. Din primele cercetari efectuate la fața locului, polițiștii…

- Barbat de 37 de ani, lovit mortal de un tren in BrașovUn barbat de 37 de ani a fost lovit mortal, miercuri dupa-amiaza, de un tren, in apropierea strazii Minerva din municipiul Brașov, anunța Mediafax. Din primele cercetari, polițiștii au constatat ca un barbat de 37 de ani, din municipiul…

- Politistii de la Sectia 2 au intrat in locuinta celor doi si l-au gasit pe tata, un barbat de 60 de ani, mort, pe o canapea si cu o lovitura la nivelul capului. Fiul acestuia, un barbat de 46 de ani, era spanzurat in baie. Criminalistii au prelevat probe din apartament, iar trupurile celor […]

- O descoperire macabra a fost facuta ieri, intr-un apartament din Gherla! Judecatoarea Stefana Andrada Pavel, in varsta de 32 de ani a fost gasita fara suflare in propria locuința. Pentru ca femeia nu s-a mai prezentat la serviciu și nici nu reușeau sa ia legatura cu ea, colegii acesteia au alertat autoritațile.…

- Un incendiu a izbucnit intr-o zona mai retrasa din Salva. Au ars 80 de baloți de fan. Polițiștii au intrat și ei pe fir, facand cercetari. Un apel la 112 anunța un incendiu intr-o zona mai retrasa din Salva. Mai exact, flacarile au cuprins mai mulți baloți de fand, dintr-o gospodarie. La caz au fost…

- Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au organizat și coordonat sambata, 26 august, o acțiune de verificare, desfașurata in cadrul evenimentului ”Festivalul Ecvestru” , in localitatea Tarlișua. La activitați au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații…

- Banuielile au devenit certitudine. Un barbat a fost descoperit decedat acasa. Polițiștii fac investigații in acest caz. „Astazi in jurul orei 13:27, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 cu privire la faptul ca intr-un imobil de pe strada Atomului din municipiul…