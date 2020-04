Bărbat de 40 de ani din Cricău cercetat de polițiști, după ce a fost surprins conducând băut Sambata, 18 aprilie 2020, in jurul orei 11.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un barbat de 40 de ani, din comuna Cricau, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența alcoolului. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. FOTO:… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

