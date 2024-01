Joi, 4 ianuarie 2024, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș au identificat un barbat de 39 de ani, din localitatea Drașov, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de furt. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 11 decembrie 2023, in timp ce se afla in vizita la o cunoștința din […] The post Barbat de 39 de ani din Drașov reținut de polițiștii din Sebeș, dupa ce i-a furat unui tanar din Garbova telefonul mobil first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes .