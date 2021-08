Bărbat de 39 de ani din Dăroaia reținut de polițiști, după ce și-a amenințat cu moartea fosta concubină Ieri, 5 august 2021, politistii din Roșia Montana au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 39 de ani, din localitatea Daroaia, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii publice. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data 5 august 2021, in jurul orei 15.50, in timp ce se afla pe o strada din localitatea Gura Roșiei, și-ar fi lovit fosta concubina, i-ar fi rupt hainele și ar fi amenințat-o, cu moartea, tulburand ordinea publica. In cursul zilei de azi, 6 august, reținutul va… Citeste articolul mai departe pe abrudinfo.ro…

