In cursul nopții de 13/14 mai 2023, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Blaj, au fost sesizați de o femeie de 35 de ani, din comuna Valea Lunga, cu privire la faptul ca a fost amenințata de soțul ei. Din primele date, a rezultat faptul ca, in timp ce se aflau la domiciliul comun, […] The post Barbat de 36 de ani din Valea Lunga cercetat de polițiștii din Blaj, dupa ce și-a amenințat soția first appeared on blajinfo.ro | stiri blaj | ziar blaj .