- Joi, 4 mai 2023, in jurul orei 20.45, polițiști Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat de 47 de ani, din comuna Arieșeni, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Arieșeni, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Luni, 10 aprilie 2023, in jurul orei 03.30, polițiștii de ordine publica din Sebeș, in timp ce acționau impreuna cu jandarmii, pe strada Izvorului din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 47 de ani, din municipiul Sebeș. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii…

- Miercuri, 5 aprilie 2023, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 48 de ani, din comuna Calnic, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Deal, avand permisul de conducere suspendat. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…

- Luni, 20 martie 2023, in jurul orei 21.40, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat de 41 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Jidvei, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Cu ocazia verificatorilor…

- Marti, 14 martie 2023, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un tanar de 30 de ani, din comuna Unirea, in timp ce circula cu un moped, pe raza comunei Unirea, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fara ca mopedul sa fie…

- La data de 13 martie 2023, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au identificat un barbat de 48 de ani, din municipiul Sibiu, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de furt care a fost sesizata poliției la data de 30 decembrie 2022. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca in urma unor…

- Vineri, 24 februarie, in jurul orei 16.30, polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au depistat un barbat din municipiul București, in timp ce conducea o autoutilitara, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Aiud, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto,…