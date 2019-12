Bărbat cercetat pentru violență domestică după ce și-a agresat și amenințat nevasta La data de 15 decembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești Jiu au fost sesizați prin apelul 112, de o femeie, de 44 de ani, din comuna Schela, despre faptul ca ar avea un conflict cu soțul sau și ar fi agresata de acesta. Din primele cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat, de 48 de ani, din comuna Schela, in timp ce se afla la domiciliul comun, impreuna cu soția sa, ar fi avut cu aceasta un conflict, generat de consumul de alcool, ar fi exercitat acte de violența asupra femeii și ar fi amenințat-o, provocandu-i o stare de temere. … Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

