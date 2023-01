Bărbat care vindea detergent contrafăcut, în vizorul Poliției Mureș Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara la o persoana banuita de comiterea infractiunilor de punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice ori similare, producerea in orice mod, importul, punerea in vanzare … Post-ul Barbat care... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, au pus in aplicare 2 mandate de percheziție domiciliara la o persoana banuita de comiterea infractiunilor de „punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse…

- Polițiștii din Constanța efectueaza, marți dimineața, 14 percheziții domiciliare la persoane suspectate de inșelaciune. „In aceasta dimineața, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța, pun…

- La data de 15 decembrie 2022, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu reprezentanți ai Direcției Sanitar Veterinare Alba și ai Comisariatului Județean pentru protecția Consumatorului Alba, au organizat o acțiune…

- La data de 16 decembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfasurat actiuni pe linia verificarii respectarii obligatiei agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.Potrivit IPJ Constanta, politistii au efectuat verificari…

- In cursul zilei de sambata, 10 decembrie 2022, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J. Hunedoara au efectuat o actiune vizand prevenirea și combaterea fenomenului de contrabanda cu produse accizabile, in special cu tutun și țigarete de contrabanda. In cadrul…

- Comerțul ilicit in vizorul Poliției Economice, in magazinele din Dambovița, jucarii contrafacute, luni, 5 decembrie a.c., in intervalul orar 12:00-15:00, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au acționat pentru prevenirea activitaților de comerț ilicit cu produse…

- Tanarul de 24 de ani este cercetat acum pentru inselaciune, a transmis marți Inspectoratul de Poliție Judetean Satu Mare. Pagubita este o femeie de 38 de ani, tot din Satu Mare, potrivit Agerpres . „Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza cercetari fata…