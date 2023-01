Un barbat in varsta de 41 de ani, din Deva, care si-a agresat concubina in scara blocului in care locuia, precum si pe un insotitor al acesteia, a fost dat in urmarire nationala, dupa ce magistratii Judecatoriei Deva au emis, luni, un mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele acestuia, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, potrivit Agerpres."Politistii Biroului de Investigatii Criminale Deva s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la data de 27 decembrie 2022, in jurul orei 12,45, un barbat de 41 de ani, din Deva, in timp ce se deplasa la locuinta fostei…