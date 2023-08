Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, in zona localitații hunedorene Șoimuș. „Un barbat in varsta de 69 ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 76, la km 399, pe direcția Brad – Deva, intr-un moment de neatenție a pierdut controlul directiei, a lovit un indicator și s-a rasturnat in afara…

- Un sofer a lovit o minora pe un drum comunal din judetul Arad si a parasit locul accidentului. Fata a fost transportata la spital. Incidentul a fost raporat politistilor din Ineu ieri seara, in jurul orei 21.40. Din cercetari a reieșit ca un barbat de 30 de ani, din Seleuș, in timp ce conducea pe […]…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a fost gasit ieri seara fara suflare la cinci metri de malul baltii din localitatea Harau. Ieri, in jurul orelor 19.00, la 112 a fost anunțat faptul ca un barbat care se afla la pescuit a intrat in apa și nu a mai putut ieși la mal. […] Articolul Barbat gasit mort in…

- Trei persoane, intre care un copil in varsta de 5 ani, au ramas izolate, in timpul nopții de duminica spre luni, pe o insula de pe raul Strei, din județul Hunedoara, ele avand nevoie de intervenția salvatorilor din cadrul ISU.

- Trei persoane sunt cautate de polițiștii hunedoreni, dupa ce au fost date disparute de familie. Un barbat a fost vazut ultima oara in Germania, unul in Senegal, iar o fata in Petroșani, dupa cum urmeaza: – In data de 13 iunie 2023, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat o femeie din…

- Nicu Braileanul, criminal care a ingrozit Aradul in urma cu 30 de ani, e si acum in libertate. Poliția nu a reușit sa-l prinda niciodata, informeaza Fanatik.ro. ”Condamnat la 25 ani la data de 14.05.1993, susnumitul impreuna cu o alta persoana au patruns in locuința parții vatamate A.S. din mun. Arad…

- Doua persoane au fost transportate astazi la spital in urma producerii unui accident rutier pe raza stațiunii turistice Obarșia Lotrului din județul Hunedoara. „In urma unui apel la 112 care anunța faptul ca un autoturism a parasit partea carosabila și s-a rasturnat, pompierii din cadrul Detașamentului…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata in judetul Arad, intre Gurba si Cermei, unde o masina si o autoutilitara s-au ciocnit frontal. O victima a ramas incarcerata in urma impactului. Pompierii din Ineu au intervenit la fata locului cu un echipaj de descarcerare, pe DJ 709, unde traficul a…