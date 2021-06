Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat dupa ce si-a uitat pistolul cu gloanțe in cabina de proba, intr-un complex comercial din Capitala. Il deținea ilegal. Potrivit Poliției Capitalei, polițiști din cadrul Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase,…

- Cadavrul unui barbat in varsta de 47 de ani a fost descoperit joi dimineața plutind pe lacul din Parcul IOR, potrivit Poliției Capitalei. Autoritațile au fost alertate in jurul orei 10.00, printr-un apel la 112. La fața locului, s-au deplasat polițiști de la Secția 12 și Serviciul Omoruri din cadrul…

- Miercuri, 21 aprilie a.c., politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare un mandat de percheziție, la domiciliul unui barbat, banuit de comiterea unei infracțiuni de fals material in inscrisuri…

- Politistii bucuresteni si procurorii au efectuat joi patru perchezitii in Capitala si judetul Ilfov la persoane banuite ca vindeau ilegal tutun, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, joi dimineata, politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice…