- Polițiștii au reinceput sa introduca in arest tot mai des suceveni care sfideaza legislația rutiera și comit infracțiuni rutiere, de regula conducere fara permis și sub influența alcoolului, doua infracțiuni concurente de o gravitate extrema.Ultimul pe lista este un tanar in varsta de 19 ani, din ...

- O patrula din cadrul Politiei municipiului Radauți a oprit pentru control pe strada Calea Cernauți din localitate, autoturismul condus de un localnic de 18 ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date politistii au constatat faptul ca, tanarul de 18 ani nu poseda permis de conducere pentru…

- Un tanar in varsta de 22 de ani din judetul Dolj a fost arestat preventiv dupa ce a condus o masina cu numar de inmatriculare fals, desi nici nu avea permis, refuzand sa opreasca la semnalul politistilor care l-au urmarit pe mai multe strazi. De asemenea, el se afla in izolare la domiciliu, dar nu…

- Un tanar in varsta de 22 de ani din judetul Dolj a fost arestat preventiv dupa ce a condus o masina cu numar de inmatriculare fals, desi nici nu avea permis, refuzand sa opreasca la semnalul politistilor care l-au urmarit pe mai multe strazi. De asemenea, el se afla in izolare la domiciliu, dar nu respectase…

- Un barbat a fost inchis la Penitenciarul Gherla pentru a executa o pedeapsa de 2 ani și 6 luni. Articolul Peste doi ani de inchisoare. A condus beat și fara permis apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un tanar din Cavnic, are de executat masura arestului la domiciliu dispusa de Tribunalul Maramures. Acesta este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui autoturism sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante, dupa ce…

- Tanarul de 24 de ani din Sighetu Marmației a fost arestat preventiv, sambata. Vineri, la ora 18.20, un echipaj din cadrul Poliției municipiului Sighetu Marmației a incercat sa opreasca regulamentar o mașina ce se deplasa suspect. Intrucat șoferul a ignorat semnalele polițiștilor, aceștia au pornit in…

- Duminica dimineata, in jurul orei 08.00, politistii au fost sesizati despre faptul ca la iesire din localitatea Ticau s-a produs un accident de circulatie. La fata locului politistii au constatat ca un tanar de 33 de ani, din localitate, care se afla la volanul unui autoturism, a pierdut controlul directiei…