- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au dispus pe 1 decembrie masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 52 de ani, cercetat in cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de distrugere. In aceeași zi, in jurul orei 19.30, polițiștii au fost sesizați cu privire…

- *Persoana decedata in localitatea Stroești* La data de 7 noiembrie a. c., polițiștii Secției nr. 7 Maldarești au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 cu privire la faptul ca, un barbat a fost gasit spanzurat. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca, un barbat de 88 de ani, din localitatea…

- Un barbat din Satu Mare avea droguri ascunse in pereții casei. Cazul a fost descoperit de polițiștii de la rutiera, care l-au oprit pe om in trafic și au descoperit ca era drogat. Citește și: Pacient gasit mort la gardul spitalului, in pijama și papuci. Conducerea spitalului a dat vina pe firma de paza…

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce a dat foc casei parintești pentru ca nu vroia sa o imparta cu sora lui. Imobilul, situat intr-o comuna din judetul Olt, apartinea mamei moarte a celor doi. Incendiul a avut loc in noaptea de luni spre marți. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul…

- La data de 13 octombrie polițiștii au continuat cercetarile privind un scandal de pe strada Fierariei din Șchiea sesizat cu doua zile in urma. In urma activitaților informativ-operative și de cercetare penala desfașurate de catre polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Șcheia, la 13.10.2023 s-a dispus…

- In seara zilei de 06 octombrie a.c., in jurul orei 18:00, politistii din cadrul Politiei Orasului Costesti au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112 cu privire la faptul ca pe raza comunei Recea, un barbat a fost gasit decedat, in curtea imobilului sau.Potrivit IPJ Arges,…