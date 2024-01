Bărbat arestat după ce a agresat sexual o femeie în autobuz Judecatoria Craiova a dispus, ieri, arestarea preventiva a unui barbat de 35 de ani, recidivist, acuzat de comiterea infractiunii de agresiune sexuala. Potrivit oamenilor legii, barbatul a atins in zona intima o femeie de 45 de ani. Incidentul a avut loc pe 21 ianuarie, intr-un autobuz care circula pe strada Caracal din Craiova. In 2019, barbatul a fost condamnat la cinci ani si sase luni de inchisoare pentru tentativa de omor. In acest dosar, anchetatorii au sustinut ca inculpatul, care era consumator de substante etnobotanice la data faptei, si-a lovit parintii cu un satar. Barbatul a fost eliberat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi doljeni sunt cercetați pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Ei au sustras bunuri dintr-o casa din Dragotești. Polițiști din cadrul Secției nr. 5 Rurala Pielești au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 28 de ani, din comuna Dragotești. Acesta este acuzat de furt calificat. Pe 17 ianuarie,…

- Un craiovean de 28 de ani, arestat preventiv pentru talharie calificata, si-a gasit sfarsitul intr-o camera de detentie din arestul IPJ Dolj. Potrivit oamenilor legii, tanarul a fost gasit spanzurat. S-ar fi spanzurat cu cablul unui telefon fix, sustin surse judiciare. Cu numai 40 de minute inainte,…

- Intantele de judecata au dispusa condamnarea la doi ani de inchisoare a unui barbat de 43 de ani, din comuna Murgasi, acuzat de comiterea infractiunii de ultraj. Barbatul este acuzat ca, in mai 2023, a lovit cu o furca un politist care a intervenit pentru aplanarea unui scandal. Incidentul a avut loc…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la 10 ani si 9 luni de inchisoare un barbat de 45 de ani, deferit justitiei pentru tentativa de omor, loviri sau alte violente si incalcarea ordinului de protectiei. Potrivit oamenilor legii, barbatul le-a atacat cu un cutit pe fosta concubina si pe mama…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus prelungirea mandatului de arestare emis pe numele unui barbat de 50 de ani, din Calafat, sat Golenti, acuzat de loviri cauzatoare de moarte. Potrivit oamenilor legii, inculpatul, care detinea o stana in Golenti, a lovit cu pumnii si picioarele un barbat de…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus plasarea in arest la domiciliu a unui craiovean de 21 de ani, acuzat de tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, suspectul a injunghiat un tanar de 20 de ani, in urma unei altercatii. Incidentul violent, in care au fost implicate patru persoane, a avut…

- Curtea de Apel Craiova a condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare cu executare un barbat de 30 de ani, deferit justitiei pentru lovire sau alte violente. Initial, la Judecatoia Craiova, inculpatul a primit o pedeapsa cu suspendare. Potrivit oamenilor legii, in august 2022, barbatul a lovit cu…