Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer in varsta de 74 de ani a fost ranit si transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, in urma unui accident rutier petrecut marti, pe DN 2A, in zona localitatii Nicolae Balcescu, in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren, informeaza Agerpres.…

- Un tanar din Costesti - judetul Arges a accidentat marti dimineata un biciclist care circula regulamentar. Politistii au constat ca nici macar nu avea permis. Mai mult, tanarul consumase alcool inainte de a se urca la volan.

- Un copil in varsta de noua ani din judetul Bistrita-Nasaud a fost preluat, marti dupa-masa, de elicopterul SMURD, dupa ce a cazut dintr-un tractor care s-a rasturnat intr-o padure de pe raza comunei...

- UPDATE: Barbatul care a cazut de la o inaltime de aproximativ 6 m, a fost transferat cu elicopterul la Iasi, la Clinica de Neurochirurgie. Victima, in varsta de 51 de ani este din Muntenii de Jos si lucra la o casa in constructie, proprietate particulara. Politistii au deschis o ancheta in acest caz,…

- O femeie de 46 ani din Tecuci, aflata la volan sub influenta alcoolului, a accidentat un barbat baut pe trecerea de pietoni si a parasit locul faptei, se arata intr-o informare transmisa, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii Biroului Rutier…

- Un copil a cazut de pe cal in comuna Scheia din Iași iar in ajutorul sau a venit elicopterul SMURD. Micuțul și-a spart capul și avea hemoragie masiva, dar, din fericire, ranile nu au fost foarte grave. Accidentul s-a petrecut duminica, in satul Caușești. Copilul a cazut de pe cal iar medicii au constatat…