Esecul sever suferit de Politehnica Iasi duminica, la Clinceni, 0-3 cu Academica, a compromis, practic, sansele de evitare directa a retrogradarii de catre trupa pregatita de Mircea Rednic. Dupa Viitorul, care are 42 de puncte, fiind sigura de clasarea pe primul loc in grupa a doua valorica a Ligii I de fotbal, Iasi nu mai poate ajunge nici pe Academica (la egalitate de puncte, ilfovenii au avantajul meciurilor directe), in timp ce distanta de opt puncte fata de Voluntari este practi (...)