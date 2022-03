Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Barack Obama anunța ca a fost testat pozitiv la Covid-19. „Am avut o mancarime in gat cateva zile, dar in rest ma simt bine", a anunțat Obama pe contul sau oficial de Twitter. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Prințul Charles a fost infectat pentru a doua oara cu coronavirus și s-a autoizolat, conform unui anunț publicat pe pagina de Twitter a Clarence House. Este a doua oara cand fiul reginei Elisabeta a II-a este infectat cu virusul nimicitor.

- Fanii fostei asistente de la emisiunea ‘Neatza cu Razvan și Dani’ au luat la cunoștința recent ca toata familia vedetei trece prin momente mai puțin bune. Mai exact, celebra dansatoare, soțul și copiii au fost testați pozitiv cu coronavirus. Blondina a venit acum cu ultimele detalii despre starea de…

- Potrivit directorului Directiei de Sanatate Publica Botosani, Monica Adascalitei, fetita, care s-a nascut cu malformatii congenitale de cord, a fost transferata de la Spitalul Municipal Dorohoi la Spitalul Judetean de Urgenta cu insuficienta respiratorie acuta, iar dupa testare a fost declarata pozitiva…

- „Numele meu este Kovid și nu sunt un virus", a scris Kovid Kapoor, un indian de 31 de ani pe Twitter, in februarie 2020, la scurt timp dupa ce OMS a anunțat numele pentru boala provocata de virusul mortal care a luat cu asalt planeta in ultimii doi ani. De atunci, lucrurile care erau simple și de rutina…

- David Sassoli și-a pierdut viața in urma infecției cu Legionella, o bacterie care declanșeaza o forma foarte grava de pneumonie. Boala a contactat-o in septembrie, insa afecțiunea i-a slabit mult sistemul imunitar. David Sassoli, presedintele Parlamentului European , a murit in noaptea de luni spre…

- „In urma unor cazuri de contaminare la biroul prezidential si in anturajul sau, presedintele Andrzej Duda a efectuat un test de COVID-19 care s-a dovedit a fi pozitiv”, a scris pe Twitter seful de cabinet al lui Duda, adaugand ca acesta din urma "nu prezinta simptome grave''.Pawel Szrot a mai mentionat…

- Cyril Ramaphosa, 69 de ani, vaccinat complet, a inceput sa se simta „rau” dupa ce a parasit la pranz ceremonia oficiala de la Cape Town in onoarea fostului presedinte Frederik de Klerk, decedat luna trecuta, a declarat presedintia intr-un comunicat seara tarziu.Seful statului a purtat o masca neagra…