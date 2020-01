Stiri pe aceeasi tema

- Topmodelul israelian Bar Refaeli si parintii ei, acuzati de evaziune fiscala si fals in declaratii, au sugerat Procuraturii Generale din Israel ca mama vedetei ar fi dispusa sa mearga la inchisoare in acest caz potrivit news.roAceasta optiune a fost gasita de familie pentru atunci cand va…

- Judecatorii Tribunalului Galati l-au condamnat pe Vasile Tofan (foto), galațeanul care a fost acuzat ca si-a omorat si transat, in iunie 2019, concubina, la 26 de ani de inchisoare. Conform portalului instantei de judecata, magistratii i-au aplicat barbatului o pedeapsa de 25 de ani inchisoare pentru…

- Se apropie momentul sentintei pentru Cosmin Dan, buzoianul care si-a ucis prin incendiere fosta iubita. Judecatorul de caz a incheiat audierile din proces si a anuntat data de 28 ianuarie ca termen de solutionare pe fond a cauzei.

- Intreaga țara a fost ingrozita de cazul tinerei torturata de propriul iubit care o filma in timp ce comitea faptele umilitoare. Tanarul a ajuns dupa gratii și a primit ani grei de inchisoare dupa ce a supus-o pe fata la chinuri greu de imaginat.

- Tanarul de 26 de ani, care a fost prins in flagrant in luna agust a anului curent in timp ce primea 4000 de la iubita sa, pe care o șantaja cu publicarea pe internet a imaginilor fotografice intime cu ea, a fost condamnat la opt ani de inchisoare, informeaza un comunicat al Procuraturii Generale .

- In timp ce era in club, Kyra-Louise Strachan, din Dundee, Scoția, a fost atacata de fostul ei iubit intr-un mod cu totul bizar! Acesta a mușcat-o puternic de obraz, Danielle avand nevoie de o intervenție chirurgicala plastica.

- Un tanar de 18 ani a fost prins dupa ce a intrat prin efractie intr-o inchisoare din orasul german Vechta. Acesta a recurs la acest gest pentru a-si revedea fosta iubita. Barbatul a escaladat zidul in...

- Britney Bashforth, o tanara mama de 24 de ani, a fost victima manifestarii animalice a barbatului. In fatidica zi de 13 aprilie, Shaka Williams si-a iesit pur si simplu din minti si a jucat-i in picioare pe Britney. Multiple fracturi la fata, leziuni ale plamanilor, splina rupta si pana si ficatul…