- Celebrul artist stradal britanic Banksy va dona banii obtinuti din vanzarea unei lucrari, evaluate la peste un milion de dolari, unui spital din Bethleem, in Cisiordania ocupata, a anunțat, luni, unul dintre colaboratorii sai, relateaza AFP, citata de Agerpres.Intitulata "Vedere asupra Marii Mediterane,…

- Guvernatorul palestinian al Ierusalimului, Adnane Gheith, a fost arestat de politia israeliana, fiind pentru prima oara obiectul unei anchete pentru "terorism", a indicat luni avocatul sau, citat de AFP. Gheith, responsabil al Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), este arestat cu regularitate…

- O licitatie exceptionala consacrata lui Pablo Picasso, prima organizata de casa Sotheby's la Londra dupa ridicarea progresiva a restrictiilor si a masurilor de izolare in Marea Britanie, a generat incasari de peste 6 milioane de euro, au anuntat joi pentru AFP reprezentantii acestei companii, potrivit…

- O sticla rara de coniac frantuzesc veche de 258 de ani a fost vanduta la licitatie pentru suma de 118.580 de lire sterline (peste 146.000 de dolari) la casa de licitatii Sotheby’s din Londra. In lume mai exista doar trei sticle de Gautier Cognac 1762, acesta devenind astfel cel mai vechi coniac care…

- Un militar israelian a fost ucis de un palestinian in Cisiordania, iar un alt palestinian a fost ranit dupa ce a atacat politisti israelieni la periferia orasului Ierusalim, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Times of Israel, anunța MEDIAFAX.Un sergent israelian in varsta de 21…

- Un soldat israelian a fost ucis marti de o piatra lansata in directia sa de un palestinian, in nordul Cisiordaniei ocupate, a raportat armata israeliana, transmite AFP potrivit Agerpres. Sergentul Amit Ben Ygal, de 21 ani, a fost lovit la cap "in aceasta dimineata in cursul unei operatiuni in apropiere…

- Guvernul de la Londra are in vedere introducerea unei carantine de 14 zile pentru toti cei care sosesc in Regatul Unit din strainatate, informeaza sambata presa britanica preluata de AFP, potrivit AGERPRES.Ar urma sa fie izolati in resedintele declarate toti pasagerii care intra in tara pe…