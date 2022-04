Banii vin, banii pleaca! Execuția bugetara pe primele trei luni ale anului 2022 arata ca veniturile obținute de Primaria Craiova au depașit cu mult prevederea. Craiovenii s-au inghesuit sa-și plateasca taxele și impozitele, in special impozitele pe proprietate, așa ca veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate in proporție de 125,77 %. Adica, incasarile la bugetul local au fost in suma de 252.588.755 lei, fața de o prevedere bugetara de 200.830.000 lei. „Depașirile la venituri s-au datorat, in mare parte, achitarii de catre contribuabili in totalitate a impozitelor pe proprietate, pentru…