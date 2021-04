Stiri pe aceeasi tema

- PSD a cerut, luni, in plenul reunit al Parlamentului, introducerea unui amendament in proiectul de buget, pe tehnica legislativa, ca banii din pensiile speciale ale parlamentarilor, ramasi cuprinsi in proiect, sa fie transferati Ministerului Muncii pentru acordarea unor vouchere pentru copii nou-nascuti.…

- ​S-au votat aproape articolele proiectului legii bugetului de Comisiile reunite de buget-finanțe. Pe bugetul CNA au fost discuții ca nu ajung de funcționare. În ceea ce privește banii pentru pensiile speciale ale parlamentarilor, înca se afla în bugetele Senatului și Camerei Deputaților.…

- Legea prin care au fost eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea prin care au fost eliminate pensiile speciale ale senatorilor și deputaților, adoptata saptamâna trecuta de Parlament.…

- Este oficial: pensiile speciale ale aleșilor au fost eliminate ! Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat, miercuri, suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor a fost introdusa…

- Potrivit parlamentarului, guvernanții ar trebui sa ia documentele existente, sa le transforme in ordonanța de urgența (OUG) și in prima ședința de guvern "sa procedeze la eliminarea lor". "Daca nu fac acest lucru este demagogie și nu mai au voie sa vorbeasca despre acest subiect", a mai spus purtatorul…

- PSD transmite ca partidele de guvernare dau dovada de ipocrizie cand vorbesc despre eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, avand in vedere ca in proiectul de Buget pe 2021 intocmit de Guvern sunt prinse si sumele necesare pentru plata acestor pensii. Senatorul Radu Oprea solicita Guvernului…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat, vineri, ca pensiile parlamentarilor si primarilor vor fi taiate in acest an, posibil chiar in actuala sesiune, existand "vointa politica" in acest sens. "Acum un an, USR a depus un proiect de lege pentru a taia pensiile primarilor. Acesta se afla…