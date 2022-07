Stiri pe aceeasi tema

- Sam Bankman-Fried, co-fondatorul bursei de criptomonede FTX US, care tocmai a semnat un acord cu platforma de imprumuturi BlockFi, a declarat ca este deschis la explorarea achizițiilor in industria miniera criptografica. Mișcarea vine intr-un moment in care companiile de minerit Bitcoin se confrunta…

- Primele Brute Subscrise (PBS) de societațile de asigurare din Romania, in primele trei luni ale anului 2022, au ajuns la aproape 4,66 miliarde de lei, cea mai mare valoare trimestriala inregistrata in istoria pieței de asigurari din Romania, in creștere cu 46% fața de perioada similara a anului trecut.…

- Imaginile ii arata pe cei doi cum au facut excursii in Israel și s-au botezat in Iordan, vaneaza, calaresc și petrec concedii romantice la Marea Mediterana. In cele doua dosare de corupție in care Secureanu e judecat nu s-a dat, de 6 ani, nicio sentința definitiva. Florin Secureanu, 57 de ani, fost…

- Ministerul Finantelor anunta ca, de joi, romanii pot cumpara titluri de stat Tezaur la dobanzi record de pana la 7,8%. Titlurile au maturitati de 1 si 3 ani, iar valoarea nominala este 1 leu, potrivit news.ro.”Incepand de joi, 2 iunie, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati…

- Ministrul dezvoltarii a anunțat finalizarea repartizarii pe județe a sumelor alocate prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”. Prefectura Suceava informeaza ca județul Suceava are alocata suma de 1.663.926.046 lei. Lista proiectelor, precum și un exemplu de calcul pentru a explica criteriile…

- In a doua zi de Paști, 25 aprilie 2022, cand anul acesta este praznuit și Sfantul Mare Mucenic Gheorghe – Purtatorul de biruința, Manastirea „Sfantul Ioan cel Nou” – Catedrala Arhiepiscopala și-a cinstit cu aleasa bucurie ocrotitorul, intr-un context cu totul inedit. Sarbatoarea a marcat continuarea…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat astazi ca va continua sa trimita ajutoare umanitare catre Cernauți, oraș cu care Suceava este infrațit, asta in ciuda comentariilor rautacioase care au aparut in spațiul public cum ca de romani nu se ocupa nimeni. ”Am vazut comentarii rautacioase…

- O noua decizie a magistratilor in cazul politistilor care i-au cerut mita Lidiei Buble, in februarie 2021, cand solista a fost oprita pe strazile din Bucuresti. Cei doi oameni ai legii nu doar ca trebuie sa dea banii luati inapoi, dar tribunalul le-a si respins cererea de ridicare a controlului judiciar,…