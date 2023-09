Banii lui „Anghel Saligny”, pe drumuri SOCOL – Adica un lux pe care comuna Socol și-l poate permite dupa ce a incheiat toate sapaturile! Ne referim la faptul ca rețelele de apa și canal au fost introduse in intreaga comuna, fiind ulterior preluate de AquaCaraș. Context in care, conform primariței Olgița Ghița, comuna și-a permis sa acceseze fonduri pentru refacerea infrastructurii rutiere și pietonale. Concret, este vorba despre trei proiecte depuse de primarie pe Programul „Anghel Saligny”, cererile de finanțare fiind aprobate pentru toate, iar pentru unul dintre proiecte fiind semnat și contractul de finanțare. Este vorba despre… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

