Aproape 200 de elevi și in jur de 150 de cadre didactice din Bistrița-Nasaud primesc azi recompense financiare de la Consiliul Județean Bistrița-Nasaud pentru rezultatele la olimpiadele școlare din anul 2021-2022. Consiliul Județean a alocat 171.500 de lei din bugetul județului pentru acest lucru.Astfel, se acorda un stimulent financiar, in suma de 500 de lei/persoana, elevilor din instituțiile de invațamant din judetul Bistrita-Nasaud care au obținut premii la etapa județeana și au participat la etapa naționala a Olimpiadelor Naționale Școlare in anul 2022. De asemenea, se acorda stimulentul…