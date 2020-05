Bani mai mulți pentru personalul medical de la Infecțioase Bacău Angajații de la Infecțioase ale SJU Bacau vor primi un spor de 75 la suta pentru perioada in care au lucrat cu pacienții infectați cu noul virus. „Suplimentul” este cu 50 la suta mai mare decat sporul pe care personalul il avea pana acum. Medicii,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul. Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

