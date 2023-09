Cu o intarziere de cateva luni, AFIR va lansa primele masuri de finanțare din Planul Național Strategic 2023-2027. Cea mai așteptata și probabil cea mai solicitata va fi sesiunea dedicata instalarii tinerilor fermieri. Daca inițial se vorbea ca aceasta masura, DR 30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri va fi lansata in iunie, acum s-a anunțat luna octombrie. „Linia de finanțare pentru Instalarea Tinerilor Fermieri se va deschide in 16 octombrie, decizia a fost in data de 7 septembrie 2023, cand a avut loc cea de-a doua reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Planul Strategic PAC…