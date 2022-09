Stiri pe aceeasi tema

- Doi italieni, soț și soție, din provincia Brescia, in gradina carora a fost gasita o adevarata comoara de 8 milioane de euro, sunt cercetați sub acuzația de evaziune fiscala și urmeaza sa fie audiați in cursul zilei de vineri. In același dosar este cercetat și fiul celor doi dar și o matușa a femeii,…

- Doi italieni, soț și soție, din provincia Brescia, in gradina carora a fost gasita o adevarata comoara de 8 milioane de euro, sunt cercetați sub acuzația de evaziune fiscala și urmeaza sa die audiați in cursul zilei de vineri. In același dosar este cercetat și fiul celor doi și o matușa de-a ei.

- Carabinierii și Poliția Finaciara din Italia au gasit 8 milioane de euro ingropați in curtea unei familii din Italia, iar o parte din suma provenea din Romania. Cei doi soți, Giuliano Rossini și Silvia Fornari, din Gussago, provincia Brescia, au fost arestați fiind acuzați ca au coordonat o vasta rețea…

- Banii necesari pentru compensarea facturilor la gazele naturale vor fi luați din finanțarea neramburasbila oferita de partenerii externi ai Republicii Moldova. Anunțul a fost facut de ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi. Potrivit ministrului, statul va compensa parțial tariful la gaz pentru consumatorii…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 822,7 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark si o alta de certificate cu discount, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie Agerpres. Imprumutul vine dupa ce saptamana trecuta…

- Ministerul Economiei a lansat spre consultare publica Ghidul Solicitantului pentru schema de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucratoare. „Pentru prima data in 30 de ani, Ministe

- Ministerul Afacerilor Interne a semnat luni contractele de finanțare pentru 39,1 milioane euro, din care 12,1 milioane euro aferente Fondului pentru Azil Migrație și Integrare (FAMI) și 27 milioane euro aferente Instrumentului de Sprijin pentru Management

- Romania va plati din bugetul național aproape 19 milioane de euro, banii reprezentand contribuția țarii la intreținerea refugiaților din Ucraina. Din fonduri europene, vor fi decontate 100 de milioane de euro, insa banii au fost deturnați de la alocarea inițiala pentru doua programe importante, care…