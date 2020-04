Stiri pe aceeasi tema

- ​Studenții din România vor putea obține fonduri europene cu valori maxime de câte 40.000 Euro - 100.000 Euro pentru a-și deschide mici afaceri, în cadrul noului program de finanțare Innotech Student 2020, conform propunerii oficiale de Ghid al solicitantului. Citește mai departe,…

- Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, urmand ca, din 15 aprilie, sa se ajunga la 500.000 de bucati pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil…

- Pe piata din Romania ar putea ramane dupa epidemia de coronavirus doar firmele puternice, care nu sunt romanesti, astfel ca mediul de afaceri are nevoie de masuri de sprijin, a declarat duminica Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din Romania, care a…

- 25 de finalisti, alesi dintre cei 370 de participanti ai tarilor din Europa de Sud-Est, au participat la Competitia Globala “CEO Challenge 2020”, organizata la Atena, pe 27 si 28 februarie. Competitia, ajunsa acum la cea de-a 5-a editie, isi propune sa testeze capacitatea participantilor de a realiza…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania vor putea obține și in anul 2020 fonduri europene de cate 200.000 euro - 1 milion euro pe proiect, in 18 județe, prin linia de finanțate Programul Operațional Regional - POR 2.2-IMM, pentru care statul a anunțat luni perioada de inscriere…

- Romanii din diaspora sti studentii din anii terminali pot primi bani de la stat pentru deschiderea unei afaceri in Romania, potrivit Romania TV. Vesti bune pentru studentii din anii terminali si romanii din diaspora care revin in tara. Ei pot primi pana la 100.000 de euro pentru a si deschide propriile…

