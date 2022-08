Stiri pe aceeasi tema

- Noi ajutoare pentru romanii afectați de scumpirile actuale: Anunțul ministrului Muncii Noi ajutoare pentru romanii afectați de scumpirile actuale: Anunțul ministrului Muncii Guvernul pregatește noi ajutoare pentru cetațenii din Romania, afectați de scumpirile actuale, a anunțat ministrul Muncii, Marius…

- Datoriile acumulate de persoanele fizice pot duce la instituirea unor popriri pe veniturile acestora. Codul de procedura civila prevede ca veniturile salariale, cele primite periodic sau pensiile de stat pot fi urmarite, adica supuse executarii silite, in anumite limite, insa sunt anumite venituri de…

- Romanii care nu au apucat sa se bucure pana acum de concediu mai au timp sa iși pregateasca o vacanța spectaculoasa din care o sa vina sigur cu amintiri superbe. Mulți au fost atrași recent de zborurile low-cost Romania – Maldive. O companie aeriana inaugureaza din octombrie zborurile cu conexiune in…

- Romanii pot afla foarte usor numerele de urgenta din tara si din strainatate, alertele europene privind produsele alimentare si non alimentare, precum si lista cu unitatile de cazare clasificate si a agentiilor de turism licentiate, utile mai ales in aceasta perioada. Aplicatia Infocons se poate descarca…

- La nici 24 de ani, Luana, singura romanca absolventa a celei mai ravnite școli de actorie din SUA, surprinde din nou! De data aceasta cu cea de-a doua mare pasiune a sa: fotografia. In ultimul an, bistrițeanca a reușit sa se impuna cu fotografiile sale, in „fine-art-ul” newyorkez. In urma cu mai bine…

- Deputatul PSD Marius Ostaficiuc a aratat ca Romania a reusit sa faca fata fluxului masiv de refugiati care au fugit din Ucraina de teama razboiului pornit de Federatia Rusa. In ciuda unor sincope de la inceput, situatia s-a stabilizat, iar romanii si-au deschis portile locuintelor pentru a-i primi pe…

- Social Voucherele sociale vor fi incarcate dupa ce se termina procesul de distribuire / Prima tranșa de ajutoare ajunge la beneficiari in perioada 20 – 24 iunie iunie 6, 2022 09:44 De la 1 iunie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a inceput procesul de emitere, distribuire și…

- Relocarea unor companii in Romania, pe fondul contextului actual complicat, poate reprezenta o oportunitate care sa ii incurajeze pe romanii care vor sa revina in tara, afirma presedintele Klaus Iohannis, duminica, de Ziua Romanilor de Pretutindeni. „Ca in fiecare ultima duminica a lunii mai, celebram…