Colterm SA, societatea care asigura apa calda și incalzirea pentru timișorenii racordați la sistemul centralizat, trebuie sa cumpere in curand „certificate verzi”, necesare conform legislației europene in domeniu, in valoare de aproximativ 12 milioane de euro. Misiune dificila pentru o companie care se confrunta cu grave probleme de mulți ani, dar o acțiune necesara, pentru […] Articolul Bani de la guvern pentru cea mai urgenta problema a Colterm. Alin Nica, noi „ințepaturi” la adresa administrației Fritz a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .