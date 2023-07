Bani, dărâmat: „A fost un moment greu” Ahmed Bani (20 de ani) a ratat un penalty in Dinamo - CSU Craiova 0-2, la 1-0 pentru olteni, și a fost extrem de afectat de acel moment. Bani aproape ca a izbucnit in plans pe teren, in timpul partidei, și a afișat aceeași figura mohorata la finalul meciului, la flash-interviu. „Eu zic ca a fost o prima repriza foarte buna a noastra. Ei au dat un gol poate norocos, la acel penalty. Trebuia sa ne revenim. Daca nu ratam eu, zic ca era alt meci. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

