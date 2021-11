Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul PSD Radu Țoanca il acuza pe primarul Dominic Fritz de populism, in legatura cu situația Colterm. Acesta spune ca edilul incearca sa iși ascunda eșecul din toate domeniile de activitate, aruncand praf in ochii timișorenilor cu economiile facute pentru a mai susține cateva zile, din punct…

- Consilierul local PSD, Radu Țoanca, solicita demisia de urgența a primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Cererea e lansata dupa ce problema Colterm nu a fost nici acum rezolvata, iar un timișorean a decedat pentru ca s-a incalzit cu aragazul. Țoanca spune ca Fritz va avea parte de sute de plangeri pentru…

- O persoana a murit noaptea trecuta in Timisoara in timp ce se incalzea la aragaz. Fiica barbatului a ajuns la spital fiind intoxicata cu monoxid de carbon. Cei doi locuiau intr-un apartament racordat la Colterm insa neavand caldura acestia au dat drumul la aragaz. In tot acest timp Fritz promite ca…

- Nu intotdeauna Colterm-ul a fost „oaia neagra” a Timisoarei ca in aceste zile. Au fost si zile fericite, cand era o „vaca grasa”, numai buna muls de catre toata lumea, in special din zona politica. Si era doar o chestiune de timp ca „vaca grasa” sa ajunga „oaia neagra” de azi, un episod destul de ...…

- Consilierul local Radu Țoanca le cere imperativ demisia primarului Dominic Fritz și a viceprimarului Ruben Lațcau: A fost sistata furnizarea de gaz la Colterm. De cateva minute zeci de mii de familii stau in frig, iar de maine nu vor avea apa calda ! Revolutia in administratia Fritz a adus , in niciun…

- Consilierul local PSD, Radu Toanca reactioneaza in urma apelulului lansat primarului Dominic Fritz, pentru gasirea unei solutii nationale legate de scumpirea gazului. Fritz spune ca Primaria nu va putea suporta costurile foarte mari cu incalzirea. A fost atinsa limita maxima a subvenției care poate…

- „Orasul Jazz” s-a vrut un festival de 3 zile cu mii de participanti desfasurat in centrul Lugojului. In realitate a fost un fiasco de mari proportii. S-au cheltuit 200.000 de lei, adica 40.000 de euro pentru… nimic. Banii i-a luat firma lui Ovidiu Andries pus director de filarmonica la Timisoara de…

- Liderul alesilor PSD din Consiliul Local Timisoara (CLT), Radu Toanca, a anuntat, marti, ca va cere ca primarul Dominic Fritz si functionarii care au initiat noua organigrama a Primariei Municipiului Timisoara sa plateasca, in solidar cu institutia, din buzunarul propriu, despagubirile salariale…