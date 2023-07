Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei,Vasile Banescu, afirma duminica, dupa distrugerea catedralei din Odesa in urma unui atac rusesc, ca aceasta este inca o proba ca „Ortodoxia nucleara” nu se-mpiedica de-un „ciot” al culturii si civilizatiei crestine reale, conform news.ro.„Bombardarea recenta a Catedralei…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, a avut o serie de mesaje, in scandalul ”azilurilor groazei”, in care a criticat dur actorii politici și fara sa le pomeneasca numele s-a subințeles ca țintele ar fi Gabriela Firea și Florentin Pandele. Primarul din Voluntari l-a sunat in mod repetat…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a avut o reacție extrem de dura la adresa celor care au lasat și facut ca peste 100 de batrani sa traiasca in conditii inumane, in trei azile din localitatea Voluntari. Peste 100 de persoane in varsta au fost salvate, marti, de politisti…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, a transmis sambata un nou mesaj acid in cazul oamenilor maltratați in azilele din Ilfov, afirmand ca adevarații monștri care fac rau sunt oameni deghizați care susțin ca sunt credincioși ce ne cheama sa ii urmam și votam. „Absența totala a umanitații…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, a postat sambata, 8 iulie, un nou comentariu pe tema "azilelor groazei” din Voluntari. Noul mesaj vine dupa ce cu o zi in urma sotul Gabrielei Firea, Florentin Pandele, solicita Patriarhului Daniel sa intervina dupa o postare facuta pe Facebook de…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a scris pe Facebook, dupa ce manifestanții AUR au protestat violent miercuri, 10 mai, la Parlament, ca un creștin este „mereu decent și profund realist” și nu se comporta agresiv.„Creștinism vs huliganism. Creștinismul nu este niciodata…