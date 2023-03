Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua mexicana de narcotraficanți care a rapit patru cetațeni americani, omorand doi dintre ei, și-a cerut scuze și i-a predat autoritaților pe membrii gruparii responsabili de atac, scrie BBC, citand informații provenite din orașul Matamoros de la granița Mexului, unde s-a petrecut incidentul. Este…

- Cartelul considerat responsabil de rapirea, saptamana trecuta, a patru cetateni americani in Mexic, incident in urma caruia au fost ucisi doi dintre turistii americani si o femeie mexicana, a transmis o scrisoare in care isi cere scuze si i-a predat pe cinci dintre membrii sai autoritatilor locale,…

- FOTO VIDEO| Intervenții ale autoritaților la Abrud: Se acționeaza pentru degajarea DN74 și remedierea problemelor la rețeaua de electricitate FOTO VIDEO| Intervenții ale autoritaților la Abrud: Se acționeaza pentru degajarea DN74 și remedierea problemelor la rețeaua de electricitate Autoritațile din…

- Accesul la reteaua de socializare Twitter fusese blocat timp de aproximativ 12 ore la principalii furnizori de telefonie mobila din tara, pe fondul inmultirii criticilor vizand raspunsul guvernului la seismele devastatoare care au lovit Turcia si Siria.

- UPDATE 23:45 – Se inchide E85! Incepand cu ora 00:00 se blocheaza integral circulația pe DN 2 E 85, pe raza județului Buzau -limita județul Ialomița – limita județul Vrancea, anunța ISU Buzau. UPDATE 23:40 Se ridica restricția de tonaj pentru DN 10 – DRDP Bz UPDATE 23:10 ,,DN2, km 137, intre Buzau și…

- In timp ce pensionarii erau executați silit pentru ca și-au cumparat medicamente in loc sa-și achite impozitele, frații Andrew și Tristan Tate erau lasați sa faca jonglerii bizare cu firmele, iar „Cobra” explica faptul ca a ales Romania fiindca prefera „o țara in care corupția este accesibila tuturor”.

- IN DEPLASARE… Trei barbați și o minora din Adjud au dat spargeri dupa spargeri in mai multe județe din regiunea Moldovei, inclusiv in județul Vaslui, de unde au furat peste 50 de telefoane mobile, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ 300.000 de lei. In noaptea de 24 decembrie 2022, cei patru ar fi…

- „O banda de hoti prinsa"„Din Bosanci ni sa comunica cum ca jandarmeriei in tovarasie cu finantierii de acolo le-a succes a pune mana pe o banda de hoti si a descoperi multe hotii faptuite de aceasta. Boierului G. Macaresu din Falticeni i s"a fost furat un bou, care a fost ...