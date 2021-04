Bancul zilei: Stările unui bărbat cam trecut ce merge la amantă Un barbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scara, unde locuia respectiva vede urmatorul anunt: Liftul nu functioneaza&".

Amanta locuia la etajul 15, dar omul dornic de a trai clipe frumoase si-a zis:

Mare lucru, pe aripile dragostei ajung și pe luna"!



Pâna la etajul 3 a urcat din fuga.

Pe la etajul 6 deja mergea la pas greoi.

La etajul 8 a luat ceva pentru inima.

La etajul 12 s-a oprit, s-a așezat pe una din trepte ca sa-și traga sufletul și s-a gândit:

"Poate am noroc sa n-o gasesc acasa...."

Sursa articol: hotnews.ro

