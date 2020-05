Stiri pe aceeasi tema

- - Domnule polițist, cineva mi-a furat bicicleta! - Era înca buna? - Da, mergeam cu ea la lucru... - Ati avut clopoțel la ea? - Nu. - Frâna de mâna? - Nu. - Far și ochi de pisica? - Nu. - Atunci trebuie sa platiți amenda...

- Polițiștii nu stau la discuții cu romanii care incalca ordonanțele militare. Și de 2 mai, la fel ca in restul zilelelor, a curs cu amenzi și cu dosare penale deschise celor care au zadarnicit combaterea bolilor.Citește și: ULTIMA ORA Cutremur in toiul nopții in Romania Prin structurile…

- Președintele Republicii Portugheze, Marcelo Rebelo de Sousa, a emis Decretul privind prelungirea Starii de Urgența, care continua pe o durata de 15 zile, incepand cu ora 00:00 a zilei de 18 aprilie 2020, pana la ora 23:59 a zilei de 2 mai 2020. Decretul a fost aprobat de Guvern și autorizat de plenul…

- Moldovenii care au creat acest stat au fost convinși ca, departându-se de Moscova și adoptând grafia latina, vor reuși sa scape de minciunile sovietice, deci, sa creeze un stat românesc bazat pe drepturi. La peste 20 de ani de la independența constatam ca doar dreptul de a fi criminal…

- Vasile, vecinul lui Ion merge la acesta și-l întreaba: - Ma, ce era cu cei doi barbați care au fost la tine mai devreme? - Nimic, ce sa fie... - Pai am vazut ca ai discutat puțin cu ei apoi au plecat nervoși și te înjurau de mama focului. - Erau de la martorii lui…

- Cica Sf. Petru statea cum sta Sf. Petru la poarta raiului și aștepta „musafiri”, ca de obicei. La un moment dat aude un ciocanit. Deschide poarta, se uita, nimeni... Mai trece un timp scurt și cioc, cioc, cioc... iese, nimeni...- Mai sa fie, careva are chef de joaca!…

- Ludovic Orban iese din carantina și ia pulsul populației încercând sa calmeze temerile... Un tânar da din coate și ajunge lânga șeful guvernului: - Si cum va fi domnu' Orban cu starea de urgența? Cu ce va fi mai bine pentru români? Puteti sa ne dati doar un…

- Un oltean se întoarce de la spital, unde a auzit ca un pacient a fost depistat cu coronavirus. Se întoarce înapoi în sat și se duce la gardul vecinului sa-l întrebe:- Ma, vecine, tu ai coronavirus? Sta vecinul nostru și se gândește: daca-i spun ca…