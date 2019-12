Bancul zilei: La Londra

Stiri pe aceeasi tema

- O familie de viermi traia intr-un rahat. Micul vierme o intreaba pe mama sa: - Mama, noi am putea trai într-o cireașa? – Da, fiule, am putea trai într-o cireașa. – Mama, noi am putea trai într-un mar? – Da, fiule, am putea trai intr-un mar. –…

- Un tânar se întâlnește cu badea Gheorghe care era cu oile la pascut. Flacaul se gândește sa intre în vorba și-l întreaba: - Bade, dau oile lapte? - Alea albe, da. - Și alea negre? - Și alea negre. - Dar lâna dau? -…

- La ora de dirigenție, profesoara îi intreaba pe copii ce meserii au parinții lor. La un moment dat îl intreaba pe Gigel: - Tatal tau ce este Gigele? - Parlamentar, doamna profesoara. - Bravo!- Dar tatal tau, Bula? - Aaaa, pai nici taica-meu nu lucreza.

- În timpul unei dezbateri la Senat, cineva din sala striga: - Da' stingeți odata luminile alea, sa putem dormi și noi!- Nu, nu! Înca nu le stingeți, nu am terminat de citit ziarul!

- Sâmbata m-am trezit devreme, m-am îmbracat în liniște, am mers tiptil în garaj, am atașat barca la Jeep și am pornit la pescuit.Pe drum a început o vijelie de nedescris. Am pornit radioul: la știri se anunța ca vremea se va înrautați în continuare.M-am…

- Un barbat vrea sa renunte la viata de burlac, dar nu isi gaseste aleasa inimii. Intr-o zi, un prieten il sfatuieste: – Ma, tu esti in urma cu tehnologia. In ziua de astazi iti gasesti nevasta imediat daca pui un anunt pe internet. Barbatul, cu o ultima speranta, pune un anunt pe un site de matrimoniale:…

- Discuta doua prietene:- Draga, azi soțul meu m-a sunat și mi-a spus ca lucreaza pana tarziu. - Sunt ingrijorata, pentru ca se intampla cam des in ultimul timp.- Aaa, am avut și eu problema asta...

- Discutie între o vaca si vitelul ei:– Gata, de azi sa nu te mai prind ca te mai cauta Ghita!– De ce, mama?– Pai ma-sa e o scroafa, taica-su e un porc.– Dar, mama, si tu esti o vaca.– Da, dar tatal tau a fost veterinar…