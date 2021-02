Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic american Pfizer a prognozat ca in acest an va inregistra vanzari in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari de pe urma vaccinului anti-COVID-19, dezvoltat in parteneriat cu firma germana BioNTech, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.In total, Pfizer estimeaza in 2021 venituri…

- Autoritațile germane recomanda, intr-un proiect de declarație, ca vaccinul AstraZeneca impotriva Covid-19 sa nu fie folosit pentru persoanele cu varsta peste 65 de ani. Intr-o declarație a Comisiei Permanente pentru Vaccinuri din cadrul Institutului Robert Koch, principala agenție de sanatate publica…

- Conform Agerpres , Charles Michel nu a facut referire la potentiale sanctiuni, dar a spus ca UE va insista pe transparenta in ceea ce priveste motivele intarzierilor. El a mai declarat ca, dupa primele avertismente ale Pfizer cum ca vor aparea intarzieri de cateva saptamani, UE a reusit sa reduca aceste…

- Anchetatorii urmeaza sa stabileasca daca aceste seruri au fost administrate in unitati sanitare sau in afara lor si, de asemenea, sa identifice persoanele care au primit așa-numitul vaccin. In presa ucraineana au aparut informatii potrivit carora mai multe doze produse de Pfizer ar fi fost aduse in…

- Uniunea Europeana a comandat o cantitate insuficienta de vaccin anti COVID și de aceea apar lacune in aprovizionare. Compania farmaceutica germana BioNTech incearca, impreuna cu partenerii de la Pfizer, sa gaseasca soluții pentru creșterea producției de vaccin.

- Primele loturi de vaccin Pfizer/ BioNTech anti-Covid, autorizat vineri, 11 decembrie, in SUA, vor ajunge luni dimineata, 14 decembrie, in centrele de vaccinare din Statele Unite, pentru a fi administrate cat mai rapid americanilor.

- Compania farmaceutica americana Pfizer lanseaza un program-pilot de livrare a vaccinului experimental anti-COVID in patru state americane. Programul-pilot vine in contextul in care producatorul farmaceutiv...

- Un nou vaccin anti-Covid are o eficacitate de aproape 95%, potrivit datelor publicate luni de compania americana Moderna, care a vorbit despre o „zi mareața”, potrivit BBC News. Compania a mai precizat ca va face demersurile pentru a obține aprobarea utilizarii vaccinului in saptamanile urmatoare. Rezultatele…