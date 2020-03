Stiri pe aceeasi tema

- Masuri extreme pentru in cazul coronavirusului. Banii care vin din Asia intra in carantina Bancnotele de dolari care ajung in SUA dupa ce au circulat in Asia vor intra in carantina, pentru a limita riscul de propagare a noului coronavirus, a anuntat o purtatoare de cuvant al Bancii Centrale americane…

- Ucraina a confirmat primul caz de coronavirus. Ministrul ucrainean al Sanatatii, Ihor Kuzin, a anuntat ca este vorba despre un barbat care a fost spitalizat in Cernauti, dupa ce a venit din Italia si a trecut prin Romania. Este vorba despre primu caz confirmat in Ucraina. Potrivit ministrului ucrainean…

- Romanii care se intorc in țara din zonele infectate din Italia vor fi puși in carantina The post MINISTERUL SANATAȚII IA MASURI CU PRIVIRE LA CORONAVIRUS appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Banca Nationala a Romaniei a inclus la capitolul factori care ar putea contribui la reducerea inflatiei din acest an raspandirea coronavirusului, care ar putea determina incetinirea economiei globale, a declarat, marti, guvernatorul Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa pe tema Raportului…

- Enuntul a fost inserat intr-un slide din prezentarea BNR privind potentialele cauze de abatere a inflatiei de la traiectoria proiectata. Citeste si: Bilant coronavirus: Peste 900 de persoane au murit, iar 40.000 sunt infectate cu virusul ucigas "Nu avem date suplimentare, insa am hotarat…

- Potrivit noului bilanț, pana vineri noul coronavirus a ucis 638 de persoane, iar alte 31.500 sunt infectate.Conform buletinului zilnic transmis de catre Comisia de Sanatate din provincia Hubei (China), care este epicentru epidemiei de coronavirus, vineri s-au raporat 69 de noi decese și 2.447 de infecții.Astfel,…

- La Aeroportul Otopeni au fost dispuse masuri suplimentare pentru prevenirea infecției cu coronavirus!Se fac dezinsecții la fiecare patru ore și pasagerii primesc gel desinfectant. Virusul a ajuns in 20 de țari, peste 200 de oameni au murit și aproape 20.000 de persoane au fost confirmate cu coronavirus.…