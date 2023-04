Băncile germane au fost asaltate de plângeri ale clienţilor în 2022, potrivit datelor oficiale BaFin, organul de supraveghere financiara din Germania, si-a sporit atentia pe protectia consumatorilor in urma prabusirii Wirecard, compania de plati care a fost subiectul unui scandal contabil. Institutia a primit anul trecut 15.000 de plangeri de la consumatori din cea mai mare economie a Europei cu privire la bancile lor si alti furnizori de servicii financiare, in crestere de la 12.500 in 2021 si al patrulea an consecutiv de cresteri puternice. Plangerile includ timpi lungi de procesare pentru inchiderea conturilor, modificari ale termenilor si conditiilor si restrangerea retelelor de sucursale,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

