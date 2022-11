Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a intrat miercuri in sediul Twitter din San Francisco cu o chiuveta in brațe, transmițand un mesaj prin acest gest chiar pe contul sau de Twitter, potrivit news.sky.com . Miliardarul a postat videoclipul la o zi dupa ce s-a informat ca ar putea inchide preluarea site-ului in valoare de 44…

- Miliardarul și CEO-ul Tesla și-a declarat intenția intr-o videoconferinta cu bancherii care ajuta la finantarea tranzactiei, a relatat marti Bloomberg News, citand persoane care cunosc acest subiect, potrivit News.ro . Bancile au terminat redactarea contractului final de credit si sunt in proces de…

- Bancile au terminat redactarea contractului final de credit si sunt in proces de semnare a documentatiei, aceasta fiind una dintre ultimele etape in transferarea fondurilor catre Musk. Twitter si avocatii lui Musk nu au fost imediat disponibili pentru comentarii. Musk s-a angajat sa furnizeze 46,5 miliarde…

- Bancile nu vor sindicaliza datoriile, asa cum este tipic cu astfel de achizitii, si intentioneaza, in schimb, sa le mentina in bilant pana cand va creste interesul investitorilor, au spus sursele. Bancile, care includ Morgan Stanley, Bank of America si Barclays, au refuzat sa comenteze. Reprezentantii…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, ”a mirosit” o noua oportunitate de a valorifica produse ciudate, lansand un parfum numit ”Burnt Hair” (Par Ars), despre care a spus ca in cateva ore a vandut 10.000 de sticle, pentru a castiga un milion de dolari, relateaza Reuters. ”Cu un nume ca al meu (Musk inseamna…

- Potrivit unei plangeri modificate depuse marti seara la tribunalul federal din Manhattan, Musk, compania sa de masini electrice Tesla, compania sa de turism spatial SpaceX, Boring si altii au crescut in mod intentionat pretul Dogecoin cu peste 36.000%, pe parcursul a doi ani, si apoi au lasat-o sa se…

- Elon Musk, directorul general al Tesla, a vandut acțiuni ale producatorului de vehicule electrice in valoare de 6,9 miliarde de dolari (6,6 miliarde de euro), spunand ca fondurile ar putea fi folosite pentru a finanța o potențiala tranzacție cu Twitter, daca va pierde o batalie juridica cu platforma…

- Elon Musk a vandut acțiuni Tesla in valoare de 6,9 miliarde de dolari, bani despre care spune ca ar putea fi folosiți pentru a finanța posibila achiziție a Twitter, in cazul in care pierde batalia juridica cu platforma sociala și va fi obligat sa onoreze acordul de achiziționare, relateaza Reuters.