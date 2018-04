Bancher miliardar, gasit mort la dezintoxicare

Stiri pe aceeasi tema

- Bancher miliardar si investitor in criptomonede, Matthew Mellon, a murit la varsta de 54 de ani, intr-un centru de dezintoxicare din Cancun, Mexic, potrivit Daily Mail. Matthew se lupta de mult timp cu...

- Miliardarul si fostul primar al New York-ului isi continua cruciada impotriva tigarilor denuntand ”strategiile inselatoare ale industriei tutunului”. Noul ONG va primi, initial, 20 de milioane de dolari de pornire. ”In cursul ultimului deceniu, masurile pentru controlul fumatului sau salvat aproximativ…

- A fost o veritabila unda de soc dupa ce indicele Dow Jones, principalul indice al bursei de pe Wall Street, a inregistrat, luni, cea mai mare scadere din ultimii ani, indeosebi raportat la momentul crizei din 2008. Efectele se resimt in toata lumea, potrivit TVR1, care mentioneaza ca pietele asiatice…

- Axel Weber, presedintele UBS Group, a transmis ca banca elvetiana nu va include bitcoin in serviciile sale deoarece reglementarea prin care trece aceasta piata ar putea duce la scaderi masive ale criptomonedei. Comisia Europeana a anuntat luna aceasta ca ar putea sa sporeasca viteza de reglementare…

- Celebrul multimiliardar saudit era detinut din 4 noiembrie 2017 in hotelul Ritz-Carlton din Riad. In varsta de 62 de ani, bin Talal era cel mai cunoscut detinut din cele 350 de personalitati- printi, ministri, oameni de afaceri- inchise la Ritz-Carlton, in cadrul campaniei anticoruptie lansata in noiembrie…