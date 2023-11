Stiri pe aceeasi tema

- Economia Germaniei ar urma sa o depaseasca in acest an pe cea a Japoniei, devenind a treia mare economie mondiala, pe fondul deprecierii yenului fata de dolar si euro, transmite Bloomberg. Cele mai recente previziuni ale FMI estimeaza la 4.430 miliarde de dolari Produsul Intern Brut Nominal al Germaniei…

- In contextul actual al slabi­ciu­nii economice si scumpirilor dra­matice, monedele est-europene pierd din putere, putand crea si mai multa inflatie, scrie Ziarul Financiar.Monedele pietelor emergente se indreptau la finalul saptamanii trecute catre cel mai puternic avans in raport cu dolarul din…

- BNR se așteapta la o inflație de 8,9% la finalul lunii septembrie, conform datelor publicate de instituție. De asemenea, pentru finalul anului vede un procent de 7,2%, cu un interval de incertitudine de +/1 punct procentual.

- Inflația lovește Romania: BNR revizuiește in creștere prognoza pentru finalul anului!Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit ascendent la 7,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si la 4,4% pentru sfarsitul lui 2024, potrivit datelor prezentate miercuri de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu,…

